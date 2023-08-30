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عربي-دولي

أوّل تعليق للكرملين على التحقيق بشأن مقتل بريغوجين... هل العمل مدبّر؟

Lebanon 24
30-08-2023 | 07:43
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قال الكرملين إنّ التحقيق الذي يجري في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة رئيس مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين و9 آخرين الأسبوع الماضي يأخذ في الاعتبار احتمال أن يكون الأمر مدبرا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "من المؤكد أن روايات مختلفة تؤخذ في الاعتبار، من بينها رواية، تعرفون ما نتحدث عنه، لنقل عمل مدبر".
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وحث الصحفيين على الانتظار حتى انتهاء التحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق الروسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء تحقيق دولي في الأمر. (سكاي نيوز)
 
 
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