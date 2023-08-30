الكرملين: بوتين سيلتقي إردوغان "قريبا"

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي "قريبا" نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في روسيا.



ومن المرتقب أن يقوم الرئيس التركي بزيارة روسيا لإجراء محادثات مع بوتين حول إحياء اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود. (الحرة)

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