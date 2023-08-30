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عربي-دولي

الكرملين: بوتين سيلتقي إردوغان "قريبا"

Lebanon 24
30-08-2023 | 08:36
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قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي "قريبا" نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في روسيا.

ومن المرتقب أن يقوم الرئيس التركي بزيارة روسيا لإجراء محادثات مع بوتين حول إحياء اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود. (الحرة)
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