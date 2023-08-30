دراسة تدق ناقوس الخطر... منتجعات التزلج مهدّدة بالاختفاء بسبب قلّة الثلوج!

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ذكرت "العربية"، أنّ دراسة حديثة خلصت إلى نتيجة صادمة مفادها أن جبال الجليد ومرتفعات الثلوج التي تغطي مساحات واسعة من أوروبا وتجذب أعداداً كبيرة من السياح سنوياً أصبحت مهددة بالذوبان والاختفاء قريباً إذا استمر التغيّر المناخي على حاله.ووجد الباحثون أن 91 في المائة من منتجعات التزلج الأوروبية معرضة "لخطر كبير" بسبب قلة الثلوج إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية، وهو المستوى المتوقع هذا القرن في ظل سياسات خفض الانبعاثات الحالية.وبحسب نتائج الدراسة التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه إذا تمّ تقليل الانبعاثات واقتصر ارتفاع درجة الحرارة على 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي حددته اتفاقية باريس، فإن 32 في المائة فقط من المنتجعات ستكون معرضة لخطر كبير.ويقول الخبراء إن المنتجعات قد تضطر إلى الاعتماد بشكل كبير على آلات صنع الثلج الاصطناعي لإنقاذ مواسم التزلج، لكن هذه الآلات لها آثارها الكربونية الخاصة.وفي هذا العام بالفعل، كشفت صور مثيرة للقلق عن وجود بقع صارخة من الأرض تركت مكشوفة بسبب ذوبان الجليد، ما أدى إلى تدمير موسم التزلج للزوار.ويقول العلماء: "تعد سياحة التزلج عنصراً أساسياً في اقتصاد المناطق الجبلية في أوروبا، وهي معرضة بشدة لندرة الثلوج، التي تتزايد بسبب تغير المناخ".وأضافوا: "لقد أظهرنا أن خطر إمداد الثلوج على سياحة التزلج يزداد مع ارتفاع مستوى الاحتباس الحراري".ونظرت الدراسة في 2234 منتجعاً للتزلج يتوزعون على 38 دولة أوروبية، بما في ذلك سويسرا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والنرويج وتركيا وأيسلندا وبريطانيا.وتناولت الدراسة أوروبا فقط، حيث يوجد حوالي نصف منتجعات التزلج في العالم هناك ولديها أكبر سوق عالمي لسياحة التزلج في العالم.ويوجد في أوروبا أيضاً أكثر من 80 في المائة من منتجعات التزلج على الجليد في العالم التي تستقبل أكثر من مليون زيارة للمتزلجين سنوياً.ونظر الباحثون في محاكاة ظروف الثلوج، مع أو من دون صناعة الثلج الاصطناعي وفي ظل الظروف المناخية الماضية والمستقبلية، في منتجعات التزلج الفردية في الهواء الطلق. ولم ينظروا إلى منتجعات التزلج الداخلية، التي تعمل بشكل مختلف والتي لا تتأثر عملياتها بشكل مباشر بالطقس.ووجدوا أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية، فإن 91 في المائة من منتجعات التزلج الأوروبية ستكون معرضة لخطر كبير بسبب قلة الثلوج.