كان سيتزوّج مساء اليوم... رصاصة أنهت حياة عريس ومفاجأة بمن أطلقها!

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تُوفي شاب أردني اليوم الأربعاء، بعدما أُصيب برصاصة أطلقت أثناء احتفال أقاربه بفعالية "حمام العريس".وذكرت تقارير محلية أن الشاب الذي كان من المقرر أن يقام حفل زفافه مساء اليوم، أصيب بعيار ناري أُطلق من سلاح فردي، وأصابه في منطقة الصدر.ورجحت السلطات بأن العيار الناري الذي أصاب العريس وأفقده حياته صدر من أحد المحتفلين بحمامه، الأمر الذي يشكل فاجعة كبيرة. (روسيا اليوم)