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عربي-دولي

400 مدرب عسكري فرنسيّ في الغابون... هل أثّر الإنقلاب على عملهم؟

Lebanon 24
30-08-2023 | 10:19
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" عن تواجد حوالي 400 مدرب عسكري فرنسي في الغابون، وأن استيلاء الجيش على السلطة في البلاد لم يؤثر على أسلوب عملهم هناك. (روسيا اليوم)
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فرنسا

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