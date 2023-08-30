400 مدرب عسكري فرنسيّ في الغابون... هل أثّر الإنقلاب على عملهم؟

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" عن تواجد حوالي 400 مدرب عسكري فرنسي في الغابون، وأن استيلاء الجيش على السلطة في البلاد لم يؤثر على أسلوب عملهم هناك. (روسيا اليوم)

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