إجتماع عاجل للاتحاد الإفريق: محاولة الإنقلاب في الغابون خرق صارخ للآليات القانونية والسياسية

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قال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ويلي نياميتوي، إنه عقد اجتماعا طارئا مع بوروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في الغابون.وأوضح أن محاولة الانقلاب تعد خرقا صارخا للآليات القانونية والسياسية للاتحاد الإفريقي.وشجع على ضرورة اختيار الحلول السلمية للعودة سريعا إلى الشرعية الدستورية.من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس أيضا تكتل "إيكواس"، أن الرئيس يعمل عن كثب مع رؤساء دول إفريقية أخرى بشأن سبل الرد على محاولة الانقلاب في الغابون.وقال المتحدث إن تينوبو يراقب "بقلق بالغ" تطورات الأوضاع في الغابون و"عدوى الاستبداد" المتفشية في القارة. (سكاي نيوز)