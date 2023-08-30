Advertisement

عربي-دولي

إجتماع عاجل للاتحاد الإفريق: محاولة الإنقلاب في الغابون خرق صارخ للآليات القانونية والسياسية

Lebanon 24
30-08-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1102467-638290137414481419.jpg
Doc-P-1102467-638290137414481419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ويلي نياميتوي، إنه عقد اجتماعا طارئا مع بوروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في الغابون.

وأوضح أن محاولة الانقلاب تعد خرقا صارخا للآليات القانونية والسياسية للاتحاد الإفريقي.
Advertisement

وشجع على ضرورة اختيار الحلول السلمية للعودة سريعا إلى الشرعية الدستورية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس أيضا تكتل "إيكواس"، أن الرئيس يعمل عن كثب مع رؤساء دول إفريقية أخرى بشأن سبل الرد على محاولة الانقلاب في الغابون.

وقال المتحدث إن تينوبو يراقب "بقلق بالغ" تطورات الأوضاع في الغابون و"عدوى الاستبداد" المتفشية في القارة. (سكاي نيوز)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-08-30
14:00 | 2023-08-30
13:38 | 2023-08-30
13:00 | 2023-08-30
12:41 | 2023-08-30
12:00 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24