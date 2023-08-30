آخرها الغابون والنيجر.. عدوى الانقلابات تعصف بغرب ووسط إفريقيا

تتوالى الانقلابات العسكرية في إفريقيا وخصوصًا في منطقة غرب ووسط القارة خلال السنوات الماضية، ما أطاح بحكم عدد من الرؤساء المدنيين لصالح العسكر.



فاليوم الأربعاء، أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون عبر شاشة التلفزيون الرسمي الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسة ثالثة.

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وتثير الانقلابات في هذه المنطقة خشية أوروبا حيث تحظى دولها بتواجد وازن. ويقول مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الغابون ودول غرب إفريقيا في وضع صعب، داعيًا إلى التفكير بعمق كيف يمكن تحسين سياسة الاتحاد فيها كونها تمثل قضية كبيرة لأوروبا.

وفي هذا الإطار، يؤكد الباحث والمختص في الشؤون الإفريقية محمد تورشين أن الغابون دولة مهمة مشيرًا إلى أن أي تأثير على استقرارها سينعكس على مصالح الغرب والسلم والأمن الدوليين.



ويلفت في حديث إلى "العربي" من باريس إلى أن علي بونغو عدّل الدستور ليتمكن من الحكم لولاية ثالثة، بعدما كان ينص سابقًا على ولايتين بحد أقصى للرئيس.



ويؤكد أن المجموعة العسكرية في هذا البلد تستند في انقلابها إلى إنهاء فترة حكم أسرة بانغو التي تستأثر السلطة في الغابون منذ أكثر من 50 عامًا.



وفي ما يلي قائمة ببعض الانقلابات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة:

النيجر

في تموز 2023 هز انقلاب النيجر، حيث احتجز أفراد من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في قصره، وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا إنهم استولوا على السلطة لإنهاء "الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة".وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني رئيسًا جديدًا للبلاد.

وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، لكنها أكدت أنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر "لاستعادة النظام الدستوري" إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية.



بوركينا فاسو

في كانون الثاني 2022، أطاح الجيش بالرئيس روك كابوري واتهمه بالإخفاق في التصدي لعنف متشددين إسلاميين.



وتعهد قائد الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا باستعادة الأمن، لكن الهجمات تزايدت وأثرت سلبًا على معنويات القوات المسلحة في بوركينا فاسو مما أدى إلى انقلاب ثانٍ في أيلول 2022 عندما استولى قائد المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة.



غينيا

بدورها، شهدت غينيا انقلابًا مماثلًا في أيلول 2021 عندما أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا بالرئيس ألفا كوندي.vوقبلها بعام عدّل كوندي الدستور لتغيير القواعد التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة، الأمر الذي أدى لأعمال شغب واسعة النطاق. وأصبح دومبويا رئيسًا مؤقتًا وتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام.

ورفضت إيكواس الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم شملت تجميد حساباتهم المصرفية. وفي وقت لاحق اقترح النظام العسكري بدء الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهرًا في كانون الثاني 2023، لكن أحزاب المعارضة تقول إنه لم يفعل شيئًا يذكر لوضع خارطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري.



تشاد

استولى الجيش في تشاد في نيسان 2021 على السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في أرض المعركة أثناء تفقد قوات تحارب المتمردين في الشمال. وينص القانون في تشاد علي أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة في هذه الحالة لكن مجلسًا عسكريًا تدخل وحل البرلمان بدعوى توفير الاستقرار.

واختير الجنرال محمد إدريس نجل الرئيس ديبي رئيسًا مؤقتًا وأُسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا تمهيدًا لإجراء انتخابات.



مالي

في آب 2020، أطاحت مجموعة من القادة العسكريين بزعامة أسيمي جويتا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد. وفي ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب إفريقيا وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا تمهيدًا لانتخابات ديمقراطية تجرى في شباط 2022.



لكن قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت الجنرال المتقاعد باه نداو ورتبوا انقلابًا ثانيًا في أيار 2021. وصعد جويتا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت إلى سدة الحكم. ورفعت مجموعة إيكواس بعض العقوبات المفروضة على مالي بعد أن اقترح الحكام العسكريون فترة انتقالية لعامين ونشروا قانونًا جديدا للانتخابات. ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في شباط 2024 للعودة إلى الحكم الدستوري. (العربي)