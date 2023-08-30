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عربي-دولي

خطّة "غير مسبوقة" في البحر المتوسط.. هذا ما تفعله دولة عربيّة كُبرى

Lebanon 24
30-08-2023 | 11:46
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أعلن المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، حمدي عبد العزيز، عن خطة لحفر مجموعة كبيرة من الآبار في البحر المتوسط والدلتا، موضحاً أن هذه المناطق واعدة وتحقق بها من قبل عدد كبير من الاكتشافات".
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وقال إنه تم طرح مزايدة عالمية في 12 منطقة، بينها 6 برية و6 بحرية، وجار تقييم العروض التي تقدمت بها الشركات العالمية.
كما ذكر أن وزير البترول المصري أعلن إطلاق 45 بئرا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والدلتا، على مدار السنوات المالية 2022 – 2023 والعامين الماليين التاليين.
وأشار إلى حفر حوالى 10 آبار بنهاية العام المالي 2022 -2023، معقبًا: "هناك اكتشافات تحققت بالفعل، وأهمها كشف النرجس باحتياطات 2.5 تريليون قدم مكعبة، وجارٍ تنميته لوضعه على خريطة الإنتاج".
 
كما كشف أن الوزارة تخطط لحفر 35 بئرا باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، في العامين المقبلين؛ لزيادة الإنتاج من الحقول والاكتشافات الجديدة، ومعدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي، ودعم تلك الاحتياطيات.
 
وأوضح أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ووزير البترول شهد استعراضا لموقف تنمية حقل ظهر الذي بدأ الإنتاج بنهاية عام 2017، معقبا: "الآن تم استكمال الحفر البئر الـ20، وفي نفس الوقت الإعلان عت حفر 5 آبار في الحقل بدءا من العام المقبل، الذي يبلغ إنتاجه 2.2 مليار قدم مكعبة غاز يوميا".

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي بداية اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعي، حيث أوضح أنه جارٍ تنفيذ خطة لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا، باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار.
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