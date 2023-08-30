تجاوزات بالجملة.. "قسد" تعزل أحد قيادييها

أعلن المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، اليوم، في بيان عزل أحمد الخبيل (أبو خولة) من قيادة "مجلس دير الزور العسكري".



وقالت "قسد" في البيان: "بعد فترة من المتابعة وبالنظر في العديد من التقارير وشكاوي الأهالي وبناء على أمر اعتقال من النيابة العامة في شمال وشرق سوريا، قرر "مجلس دير الزور العسكري" وبموافقة المجلس العسكري لـ"قوّات سوريا الديمقراطية" عزل أحمد الخبيل من مهامه في قيادة المجلس.

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وأضافت أنه تم عزل أحمد الخبيل "لارتكابه العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية، وارتكاب جرائم جنائية بحق الأهالي والاتجار بالمخدرات، وبسبب سوء إدارته للوضع الأمني ودوره السلبي في زيادة نشاط خلايا "داعش"، واستغلال منصبه في مصالحه الخاصة والعائلية بما يخالف النظام الداخلي لـ"قوات سوريا الديمقراطية".



كما أعلنت إنهاء مهام أربعة أشخاص آخرين ضمن المجلس على علاقة مباشرة بتلك الجرائم والتجاوزات.