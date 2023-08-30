خلال مهمة قتالية.. مقتل 6 طيارين أوكرانيين في باخموت

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أفاد رئيس اللواء الثامن عشر المنفصل التابع لقوات كييف الجوية، يفغيني راكيتا، بمقتل 6 طيارين أوكرانيين في محور أرتيوموفسك (باخموت).ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن راكيتا قوله: "بالأمس قتل 6 طيارين من لواء طيران الجيش المنفصل 18 الذي يحمل اسم "إيغور سيكورسكي"، أثناء قيامهم بمهمة قتالية في محور أرتيوموفسك"، مشيرا إلى أن جميع القتلى يحملون رتبة "ضابط".وكان قد كشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن تفاصيل الأوضاع حول مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرا إلى انخفاض وتائر العمليات القتالية.وفي حديث للصحفيين، أمس الثلاثاء، قال إن الوضع على الجناحين حول أرتيوموفسك لا يزال "ساخنا"، وأن القوات الأوكرانية تحاول التقدم بالقرب من كليشييفكا وأندرييفكا.