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عربي-دولي

كيربي: أوكرانيا تحرز تقدماً تدريجياً في هجومها المضاد

Lebanon 24
30-08-2023 | 16:59
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أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي بأن أوكرانيا تحرز تقدماً تدريجياً في هجومها المضاد.


وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن "الحرب مستمرة والأوكرانيون يحرزون تقدماً تدريجياً في هجومهم المضاد"، لافتاً إلى أن معارك دموية تجري على محاور عديدة في الجبهة.
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كما أكد أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة.
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