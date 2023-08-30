رسائل مباشرة.. هذا ما قاله وزير الخارجية الإيراني من سوريا

ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السوري فيصل المقداد في مؤتمر صحافي عقب لقائهما، اليوم الأربعاء في دمشق، أنهما ناقشا القضايا الثنائية والدولية وتعزيز التعاون بين البلدين.

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وقال أمير عبد اللهيان إنّه جرت مباحثات جيدة جداً بشأن القضايا الثنائية والدولية، مشيراً إلى أنّ الاجتماع بينه وبين المقداد "مُهمّ لتعزيز العلاقات بين البلدين".



وأكد الوزير الإيراني ضرورة متابعة الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة للوفد السوري رفيع المستوى إلى طهران، والاجتماعات المختلفة التي عقدت.



وذكر أنّه جرى خلال لقائه بالمقداد، الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في طهران، في المستقبل القريب، مشيراً إلى أنّ هناك اهتماماً بتعزيز العملية التجارية بين البلدين.



كذلك، أكد أمير عبد اللهيان مواصلة دعم سوريا، لافتاً إلى أنّ "حدود العراق مع جيرانه ولا سيما سوريا هي حدود الصداقة"، وقال: "ننصح الجنود الأميركيين بالعودة إلى وطنهم. إنّ الولايات المتحدة وبغية تشديد الحصار، تحاول قطع الطرق بين دولنا ومسارات الترانزيت بيننا، وقد فعلت ذلك سابقاً". وقال أمير عبد اللهيان إنّه جرت مباحثات جيدة جداً بشأن القضايا الثنائية والدولية، مشيراً إلى أنّ الاجتماع بينه وبين المقداد "مُهمّ لتعزيز العلاقات بين البلدين".وأكد الوزير الإيراني ضرورة متابعة الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة للوفد السوري رفيع المستوى إلى طهران، والاجتماعات المختلفة التي عقدت.وذكر أنّه جرى خلال لقائه بالمقداد، الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في طهران، في المستقبل القريب، مشيراً إلى أنّ هناك اهتماماً بتعزيز العملية التجارية بين البلدين.كذلك، أكد أمير عبد اللهيان مواصلة دعم سوريا، لافتاً إلى أنّ "حدود العراق مع جيرانه ولا سيما سوريا هي حدود الصداقة"، وقال: "ننصح الجنود الأميركيين بالعودة إلى وطنهم. إنّ الولايات المتحدة وبغية تشديد الحصار، تحاول قطع الطرق بين دولنا ومسارات الترانزيت بيننا، وقد فعلت ذلك سابقاً".

كذلك، رأى المقداد أنّ "وجود علاقات ودية بين أنقرة ودمشق تصب في مصلحة المنطقة"، وأردف: "طهران مُهتمّة بتطوير التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة والاستفادة من طرق الترانزيت".

مع هذا، فقد ندّد أمير عبد اللهيان بالعدوان الإسرائيلي على مطار حلب، مؤكداً أنّه "لن يبقى أي اعتداء إسرائيلي من دون رد".

بدوره، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في المؤتمر الصحافي نفسه، إنّ "التعددية القطبية هي الحل الوحيد للمشكلات التي يواجهها العالم"، مهنئاً "إيران والإمارات والسعودية ومصر على انضمامها إلى بريكس".



وأضاف أنّ "الولايات المتحدة خارجة من عقالها والقانون الدولي، ولم تعد قادرة على القيام بكل ما تريد، ونحن سنواجهها وهم سيفشلون"، وتابع: "أعتقد أنكم توافقون معي أنّ قمة جدة كانت مفصلية في تاريخ العلاقات العربية- العربية، والعلاقات العربية- الإقليمية، والدول الغربية وأميركا أصيبوا بالهستيريا بعد نتائج قمّة جدة، وما زالوا يضغطون لعدم تنفيذ مقررات القمة ولكنهم لم ينجحوا".

كذلك، أعرب المقداد عن ارتياح بلده لتطور العلاقات بين السعودية ودول الخليج مع إيران، بما لا يسمح للغرب بالتدخل وإشعال الحروب والفتنة، مشيراً إلى أنّ "سوريا لن تسمح بالتدخل الأميركي الفج بقطع الطريق بيننا وبين العراق".



وجدّد المقداد ما كانت دمشق أعلنته سابقاً عن شرط سوريا لعودة العلاقات مع تركيا، وهو "الانسحاب التام للقوات التركية من الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب".