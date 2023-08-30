توترٌ كبير في نابلس.. عبوة تنفجر بآلية إسرائيليّة وإندلاع إشتباكات عنيفة

أصيب جنديان إسرائيليان بجروح، ليل الأربعاء، إثر تعرّض الآلية التي كانا على متنها لتفجيرٍ عند مدخل مدينة نابلس بفلسطين المُحتلّة.

وذكرت شبكة "قدس الإخبارية" أنَّ العبوة انفجرت بالجنود الإسرائيليين خلال محاولتهم إقتحام المدينة، مشيرة إلى أنّ شباناً فلسطينيين أشعلوا الإطارات المطاطية وأغلقوا الشوارع إستعداداً للتصدي للقوات الإسرائيليّة.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى - نابلس في بيان أنَّ "مقاتليها يخوضون بكل بسالة واقتدار اشتباكاتٍ مُسلحة عنيفة مع قوات الإحتلال الإسرائيليّ التي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس".

إلى ذلك، أفادَ الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية الإقتحام، في حين أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عن إعتقال قوّات الإحتلال والد ووالدة الشهيد خالد سامر زعانين بعد إقتحام منزل العائلة وتفتيشه والتحقيق مع سكانه ميدانياً.

ووسط التوتر القائم، أفادت تقارير إسرائيلية عن قيام طائرة مروحية بالتحليق فوق نابلس، فيما أفيد أيضاً عن حصول حادثة إطلاق نار ضدّ قوات الإحتلال في شارع عمّان شرق نابلس.