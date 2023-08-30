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سقوط صاروخين قرب حقل للغاز في كردستان العراق

Lebanon 24
30-08-2023 | 17:30
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سقط صاروخان، ليل الأربعاء الخميس، قرب حقل للغاز في إقليم كردستان العراق، ولم يبلغ عن سقوط إصابات أو أضرار، وفقا لمسؤولين.
وقال مسؤولون في كردستان العراق لوكالة "رويترز" إن الصاروخين سقطا قرب محيط حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية.
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لم يبلغوا حتى الآن عن وقوع أضرار أو ضحايا.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة أمنية هرعت إلى المكان بعيد وقوع الهجوم وفتحت تحقيقا.
وأضافت أن الصاروخين من طراز "كاتيوشا"، وأطلقا من موقع قريب في قضاء طوز خورمات.
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