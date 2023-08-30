26
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تعيين أوليجي نجيما زعيماً لـ"المرحلة الانتقالية" في الغابون
Lebanon 24
30-08-2023
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن عسكريون على التلفزيون الوطني في الغابون، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري عيّن الجنرال، بريس أوليجي نجيما، زعيماً للمرحلة الانتقالية.
وقال متحدث عسكري، إنه "بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورؤساء الأركان تم اتخاذ قرار بالإجماع على تعيين الجنرال بريس أوليجوي نجيما رئيسا لفترة انتقالية".
Advertisement
وكان الجنرال بريس أوليجي نجيما، الضابط في جيش الغابون، أعلن لوسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن الجنرالات سيجتمعون، مساء اليوم لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية، بعد إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة.
وفي أول ظهور له بعد إعلان ضباط الاستيلاء على السلطة في الغابون عبر التلفزيون الرسمي، دعا الرئيس، علي بونجو، المواطنين إلى "إحداث جلبة"، ورفض الانقلاب عليه.
وكان قد ظهر بونجو في مقطع فيديو صغير، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدته أقل من دقيقة، وهو يجلس على كرسي وخلفه رفوف وضع عليها بعض الكتب، ويصوره شخص آخر، وقال: "أنا علي بونجو، رئيس الغابون .. أرسل رسالة إلى كل الأصدقاء في كل العالم لإحداث جلبة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة لافتة من جيسيكا عازار... هكذا عايدت إبن زوجها رجل الأعمال محمد صوفان في عيد ميلاده (صورة)
Lebanon 24
خطوة لافتة من جيسيكا عازار... هكذا عايدت إبن زوجها رجل الأعمال محمد صوفان في عيد ميلاده (صورة)
09:31 | 2023-08-30
30/08/2023 09:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كان سيتزوّج مساء اليوم... رصاصة أنهت حياة عريس ومفاجأة بمن أطلقها!
Lebanon 24
كان سيتزوّج مساء اليوم... رصاصة أنهت حياة عريس ومفاجأة بمن أطلقها!
09:11 | 2023-08-30
30/08/2023 09:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزالٌ كبيرٌ سيحدث حتماً"... خبير يرفع الصوت ويُحذّر: إهدموا هذه المباني سريعاً
Lebanon 24
"زلزالٌ كبيرٌ سيحدث حتماً"... خبير يرفع الصوت ويُحذّر: إهدموا هذه المباني سريعاً
07:55 | 2023-08-30
30/08/2023 07:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-08-30
30/08/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تناولهما الطعام من احد المطاعم الشهيرة.. تسمم فنانة شهيرة وابنتها
Lebanon 24
بعد تناولهما الطعام من احد المطاعم الشهيرة.. تسمم فنانة شهيرة وابنتها
08:00 | 2023-08-30
30/08/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:30 | 2023-08-30
نشاط "فاغنر" في إفريقيا لن يتأثر بغياب بريغوجين
20:00 | 2023-08-30
إصابة 3 جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة أثناء اقتحام نابلس
19:30 | 2023-08-30
روسيا تستخدم حق "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن تمديد العقوبات على مالي
18:30 | 2023-08-30
مساع أوروبية وروسية متناقضة حيال الانقلابات في إفريقيا
17:30 | 2023-08-30
سقوط صاروخين قرب حقل للغاز في كردستان العراق
17:09 | 2023-08-30
توترٌ كبير في نابلس.. عبوة تنفجر بآلية إسرائيليّة وإندلاع إشتباكات عنيفة
فيديو
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
31/08/2023 04:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
31/08/2023 04:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
31/08/2023 04:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24