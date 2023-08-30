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تعيين أوليجي نجيما زعيماً لـ"المرحلة الانتقالية" في الغابون

Lebanon 24
30-08-2023 | 18:00
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أعلن عسكريون على التلفزيون الوطني في الغابون، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس العسكري عيّن الجنرال، بريس أوليجي نجيما، زعيماً للمرحلة الانتقالية.
وقال متحدث عسكري، إنه "بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورؤساء الأركان تم اتخاذ قرار بالإجماع على تعيين الجنرال بريس أوليجوي نجيما رئيسا لفترة انتقالية".
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وكان الجنرال بريس أوليجي نجيما، الضابط في جيش الغابون، أعلن لوسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن الجنرالات سيجتمعون، مساء اليوم لتحديد من سيقود الفترة الانتقالية، بعد إعلان ضباط من الجيش الاستيلاء على السلطة.
وفي أول ظهور له بعد إعلان ضباط الاستيلاء على السلطة في الغابون عبر التلفزيون الرسمي، دعا الرئيس، علي بونجو، المواطنين إلى "إحداث جلبة"، ورفض الانقلاب عليه.

وكان قد ظهر بونجو في مقطع فيديو صغير، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدته أقل من دقيقة، وهو يجلس على كرسي وخلفه رفوف وضع عليها بعض الكتب، ويصوره شخص آخر، وقال: "أنا علي بونجو، رئيس الغابون .. أرسل رسالة إلى كل الأصدقاء في كل العالم لإحداث جلبة".
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