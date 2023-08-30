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عربي-دولي

نشاط "فاغنر" في إفريقيا لن يتأثر بغياب بريغوجين

Lebanon 24
30-08-2023 | 20:30
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أصبحت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة جهة فاعلة رئيسية في منطقة الساحل الإفريقي خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما يزيد المخاوف لدى الغرب، إضافة للقلق المتعلق بالجماعات المتشددة في المنطقة.
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لكن بعد مصرع زعيم المجموعة يفغيني بريغوجين في حادث طائرة داخل روسيا قبل أيام، ثارت التكهنات بشأن وجود "فاغنر" في إفريقيا واستمرار عملياتها داخل القارة.

ويعتقد أن بريغوجين كان في إفريقيا بآخر مقطع فيديو ظهر فيه قبل مصرعه، حيث تنشط "فاغنر" في عدة دول وتنافس النفوذ الغربي في القارة.
لكن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن نشاط "فاغنر" في إفريقيا لن يتأثر بغياب بريغوجين.
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