إصابة 3 جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة أثناء اقتحام نابلس



ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنود الإسرائيليين المصابين نُقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما ذكرت مصادر أن "قوة من الوحدة 669 الجوية قامت بإجلاء المصابين".

Advertisement وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف. أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين، مساء أمس الأربعاء، خلال عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس.ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنود الإسرائيليين المصابين نُقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما ذكرت مصادر أن "قوة من الوحدة 669 الجوية قامت بإجلاء المصابين".وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة، اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وأضافت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت في منطقة الضاحية خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، فيما قالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في بيان: "مجاهدونا في وحدة الهندسة يفجرون عدد من العبوات في آليات الاحتلال على شارع عمان وتصيب أهدافها بدقة".