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عربي-دولي

لن تُكشف هوياتهم لأسباب أمنية.. مقتل 6 جنود أوكرانيين في حادث طائرتي هليكوبتر

Lebanon 24
30-08-2023 | 23:30
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أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء، إن ستة من جنوده لقوا حتفهم على متن طائرتي هليكوبتر خلال "تنفيذ مهام" في شرق البلاد.

ولم يشر الجيش إلى تفاصيل الحادث الذي حصل الثلاثاء لطائرتي الهليكوبتر وهما من طراز مي-8 المستخدم على نطاق واسع.
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وقال الجيش في بيانه الذي نُشر على تطبيق "تلغرام" إن الجنود كانوا "ينفذون مهاما" في قطاع مدينة باخموت الشرقية التي تسيطر عليها روسيا عندما قتلوا.

بدوره، قال موقع أوكراينسكا برافدا الإخباري إن الحادث وقع بالقرب من كراماتورسك، وهي بلدة كبيرة غربي باخموت في منطقة دونيتسك حيث وقع معظم القتال خلال الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 18 شهرا.

وذكر الموقع أن الطائرتين "دمرتا بالكامل" وعُثر على الجثث في الموقع.

وقال متحدث باسم القوات الجوية يدعى يفهين راكيتا لهيئة البث العامة (سوسبيلنه) إن القتلى كانوا ضباطا، ولن تُكشف هوياتهم لأسباب أمنية. (الحرة)
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