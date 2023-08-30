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عربي-دولي

سيناتور أميركي "يتجمد" فجأة عاجزا عن الكلام وقلقٌ على صحته.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
30-08-2023 | 23:39
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مرة جديدة، ظهر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور ميتش ماكونيل، متجمدا أثناء تلقي أسئلةِ وسائل الإعلام حول آخر الأحداث، وتوقف ماكونيل لأكثر من ثلاثين ثانية عن الكلام، ما استدعى تدخل مرافقته لتكرار السؤال بصوت مرتفع، غير أنه بقي صامتا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ماكونيل متوقفا عن الحديث فجأة. إذ توقف فجأة لبرهة عن الكلام خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

وأثير وقتها تساؤلات حول صحته ومستقبله، خصوصا بعد تعرضه لسقوط خطير في وقت سابق هذا العام.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعد أن سألته الصحافية عما إذا كان يرغب بالترشح مجددا لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2026.

وسألت الصحافية ماكونيل: "هل سمعت السؤال حضرة السيناتور؟"، لتعلق بعدما استمر عدم تجاوبه: "آسفة، جميعا، سوف نحتاج إلى دقيقة".
 
 
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وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين في البيت الأبيض، إنه سيتواصل مع ماكونيل.

وتابع: "بيننا خلافات سياسية لكنه صديق جيد".

وفي 26 تموز أصيب السيناتور النافذ بنفس الحالة، إذ كان يومها يتحدث أمام الإعلاميين في مبنى الكابيتول حين تجمد في مكانه من دون سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.

وردا على سؤال عن حالة السيناتور ماكونيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إنها تتمنى له "الشفاء العاجل".

وفي مارس، نقل السيناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ وكسرٍ في أحد الأضلاع، مما استدعى توقفه عن العمل لمدة 6 أسابيع تقريبا.

وقال مساعد لماكونيل إن السيناتور سيستشير طبيبا.(العربية)


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