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مقتل 6 جنود أوكرانيين في حادث هليكوبتر

Lebanon 24
31-08-2023 | 00:02
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قال الجيش الأوكراني، إن 6 جنود لقوا حتفهم على متن طائرتي هليكوبتر خلال "تنفيذ مهام" في شرق البلاد.

ولم يشر إلى ما حدث بالضبط، الثلاثاء، لطائرتي الهليكوبتر وهما من طراز "مي-8" المستخدم على نطاق واسع.
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وجاء في بيان للجيش نُشر على تطبيق تليجرام أن الجنود كانوا "ينفذون مهاماً" في قطاع مدينة باخموت الشرقية التي تسيطر عليها روسيا عندما قتلوا.

وأورد موقع "أوكراينسكا برافدا" الإخباري أن الحادث وقع بالقرب من كراماتورسك، وهي بلدة كبيرة غربي باخموت في منطقة دونيتسك حيث وقع معظم القتال خلال الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 18 شهراً.

وذكر الموقع أن الطائرتين "دمرتا بالكامل" وعُثر على الجثث في الموقع.

وقال متحدث باسم القوات الجوية يدعى يفهين راكيتا لهيئة البث العامة "سوسبيلنه"، إن الضحايا كانوا ضباطاً، ولن تُكشف هوياتهم لأسباب أمنية.
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