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عربي-دولي

بعد كارثة غواصة تيتان.. السلطات الأميركية تحاول إيقاف رحلة استكشافية لحطام تيتانيك

Lebanon 24
31-08-2023 | 00:02
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تسعى الحكومة الأميركية إلى إيقاف رحلة استكشافية لحطام سفينة تيتانيك، من المقرر أن تجرى في أيار العام المقبل من خلال القضاء.

يأتي ذلك عبر تفعيل قانون اتحادي واتفاقية دولية تحمي حطام السفينة، اذ تقول الولايات المتحدة إن دخول هيكل تيتانيك أو الاحتكاك المباشر مع الحطام مقيد وفق القانون الفيدرالي، واتفاقية عقدت مع بريطانيا.
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ومن بين مخاوف الحكومة احتمال الاضطراب في القطع الأثرية وأي بقايا بشرية قد لا تزال موجودة داخل الحطام.

وانتهت آخر رحلة استكشافية للسفينة الغارقة تيتانيك بكارثة منذ أشهر قليلة، فقد انفجرت الغواصة تيتان يوم 18 حزيران الماضي، وهي في طريقها لحطام السفينة الغارقة، وقتل على متنها 5 ركاب هم الملياردير البريطاني هيميش هاردينج، 58 عاما، ورجل الأعمال المشهور من أصل باكستاني شاهزاده داود، 48 عاما، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عاما، والاثنان مواطنان بريطانيان، إضافة إلى المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، 77 عاما، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" المنظمة للرحلة راش ستوكتن. (العربية)

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