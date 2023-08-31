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عربي-دولي

وصفه بـ "الذكي جدا".. ترامب سيختار هذا الإسم نائبا للرئيس في الانتخابات المقبلة

Lebanon 24
31-08-2023 | 00:22
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أثنى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بفيفيك راماسوامي عندما سُئل في مقابلة عما إذا كان يفكر في رجل الأعمال البالغ من العمر 38 عامًا في مجال التكنولوجيا الحيوية لمنصب نائب الرئيس.

وكشف عن انفتاحه على شخص غير معروف أصغر سنًا وأكثر تطرفًا ضد واشنطن.
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ووصف ترامب راماسوامي بأنه "ذكي" و"شاب" و"مليء بالموهبة" عندما سأله مضيف البرنامج الحواري المحافظ جلين بيك عن رأيه في "نائب الرئيس راماسوامي".

وقال ترامب عن راماسوامي: "إنه شخص ذكي جدًا جدًا جدًا. لديه طاقة جيدة، ويمكن أن يكون شكلاً من أشكال شيء ما". "أقول لك، أعتقد أنه سيكون جيدًا جدًا".

وجاء هذا التبادل بعد أقل من أسبوع من المناظرة الأولى للحزب الجمهوري، والتي غاب عنها ترمب لكنه وعد بمراقبة المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس.

ويبدو أن ترامب، في نفس المقابلة مع بيك، يعترف بميل راماسوامي إلى إثارة الجدل، ويحثه على السيطرة عليه.

وقال ترامب "لقد بدأ في الظهور قليلاً. لقد أصبح مثيراً للجدل بعض الشيء". "يجب أن أقول له: كن حذرًا بعض الشيء. بعض الأشياء عليك الاحتفاظ بها قليلاً، أليس كذلك؟".

وعلى مدار 6 أشهر، تحول راماسوامي من مرشح غير معروف إلى حد كبير في استطلاعات الرأي بنسبة 1٪ إلى نجم صاعد يتلقى هجمات واردة من المتنافسين من الحزب الجمهوري بما في ذلك نائب الرئيس السابق بنس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

وبنى راماسوامي موهبته من خلال إجراء جميع المقابلات الإعلامية - بما في ذلك المقابلات الجدالية - والتجول بشكل محموم في جميع أنحاء الولايتين المبكرتين أيوا ونيو هامبشاير لتقديم نفسه للناخبين.(العربية)

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