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عربي-دولي

يعتبر أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في الجيش.. تعرّفوا الى العقل المدبّر لانقلاب الغابون

Lebanon 24
31-08-2023 | 00:42
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مع تصاعد الأحداث في الغابون، برز اسم بريس أوليغي أنغيما، بعد ظهوره مع مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون الرسمي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الذين أعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان مركز الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة.
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وفي مقطع فيديو متداول، ظهر مجموعة من الجنود المحتفين بالانقلاب يتوسطهم العقيد بريس أوليغي أنغيما، الذي يعتقد أنه مَنْ قاد الانقلاب ضد الرئيس بونغو، فماذا نعرف عن النجم الإفريقي الجديد؟
 
نشر موقع "موند أفريك" الفرنسي المتخصص بالتحقيقات بعض التفاصيل عن أنيغما، ومنها أنه: أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الجيش الغابوني، وهو قائد الحرس الجمهوري، وتولى هذا المنصب منذ اذار عام 2020. والحرس الجمهوري تشكيلة عسكرية مستقلة تابعة لجهاز الدرك، وتتولى حماية الشخصيات والمؤسسات العامة، وهي التشكيلة الأمنية الأقوى في الغابون.
واشار الى أنه عندما وصل علي بونغو إلى السلطة، أصبح أنغيما ملحقاً عسكرياً في سفارة الغابون في المغرب ثم في السنغال، وبعد مرور عام على تدهور الحالة الصحية للرئيس علي بونغو، تم استدعاء أنغيما إلى الغابون. ثم بعد 6 أشهر، تمت ترقيته ليتسلم قائد الحرس الجمهوري.

يمتلك أنغيما عقارات عديدة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار.

وأعلن الانقلابيون أن رئيس الغابون علي بونغو "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، ولم ترد تقارير بعد عن مكان بونغو، الذي ظهر بعدها من خلال فيديو من مقر إقامته الجبرية مستغيثا بأصدقاء الغابون.

وقال بونغو في الفيديو، الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: "أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي".

يُذكر أن الرئيس بونغو يحكم الغابون منذ 2009، خلفاً لوالده الرئيس السابق عمر بونغو الذي حكم البلاد لـ40 عاما.
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