Advertisement

عربي-دولي

"هنأت" قائد الانقلاب.. تعليق غريب لابنة رئيس الغابون هذه حقيقته

Lebanon 24
31-08-2023 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1102634-638290699817146221.png
Doc-P-1102634-638290699817146221.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقب الانقلاب العسكري أمس الأربعاء على الرئيس المنتخب علي بونغو، تفاجأ العديد من المتابعين لما يجري في الغابون، بتعليق "مريب" لابنته.

فقد توجه حساب باسمها على فيسبوك إلى قائد الانقلاب مهنئاً.

وكتبت مليكة بونغو، ابنة الرئيس المعزول، أتقدم بالتهاني لرئيس السلطة الانتقالية، بريس أوليغي أنغيما، ما أثار جدلاً واسعاً.
Advertisement

حساب مزور!
إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فالحساب المذكور غير موثق.

كما أن مصادر صحافية من الغابون أكدت للعربية.نت، زيف هذا الحساب، لاسيما أن مليكة كانت مع عائلتها من صلب المستفيدين من حكم والدها الذي امتد 14 عاما.

وكان علي بونغو الذي وضع قيد الإقامة الجبرية، ظهر في أول فيديو له ظهر أمس الأربعاء، داعياً "أصدقاءه" إلى "رفع أصواتهم" وقال في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو جالس على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق "أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم، لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي"، مؤكّدا أنه في "منزله".

يُشار إلى أن هذا الانقلاب أتى بعدما فاز علي (64 عاما) الذي يرأس البلاد منذ أكثر من 14 عاما، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت الماضي.

فيما "أوقف" ابنه نور الدين بونغو فالنتان، مع ستة آخرين من المستشارين المقربين له بتهم "الخيانة العظمى واختلاس الأموال العامة والتزوير"، وفق ما أعلن الانقلابيون.

أما مصير زوجته الفرنسية الغابونية سيلفيا بونغو أونديمبا، فلا يزال غامضاً، إذ لم يكشف العسكر أي شيء عنها.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:46 | 2023-08-31
04:11 | 2023-08-31
04:05 | 2023-08-31
04:05 | 2023-08-31
03:51 | 2023-08-31
03:41 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24