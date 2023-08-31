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عربي-دولي

بسبب هجوم أوكراني "مربك".. تعليق أكثر من 40 رحلة جوية في روسيا

Lebanon 24
31-08-2023 | 02:36
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بسبب هجوم بطائرة مسيرة، علّقت السطات الروسية أكثر من 40 رحلة جوية من مطارين غربي موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة موسكو صباح اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أن المسيرة أسقطت قرب مدينة فوسكريسنسك جنوب شرقي موسكو.
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ويتبادل طرفا الصراع الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة، حيث أعلنت كييف أمس الأربعاء، تعرضها لأعنف هجوم بالطائرات المسيرة منذ الربيع.

وكتبت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تلغرام: "لم تشهد كييف هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع، بالإجمال، دمر أكثر من 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح أمس الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوغا، كما تصدت لهجوم على مطار مقاطعة بسكوف.

الهجوم الأوكراني المكثف للمسيرات صباح أمس الأربعاء، تزامن أيضا مع محاولة إنزال بحرية عبر البحر الأسود وتوجيه عملية تجاه الأسطول الروسي في تلك المنطقة التي تشهد تصعيدا هي الأخرى.(سكاي نيوز)



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