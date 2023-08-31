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الجيش الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينياً على الأقل خلال عمليات في الضفة

Lebanon 24
31-08-2023 | 02:57
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قالت مصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل، 18 فلسطينياً خلال عدة عمليات شنها في الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن أكبر عمليات الاعتقال، تركزت في بلدة الزبابدة بمحافظة جنين، والتي شهدت اعتقال 7 فلسطينيين، كما شهدت بلدة كفردان في ذات المحافظة اعتقال فلسطيني آخر.
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واعتقل الجيش الإسرائيلي بحسب ذات المصادر، 4 فلسطينيين في عدد من قرى رام الله، بالإضافة لشاب من محافظة أريحا، وثلاثة من محافظة الخليل.

وشهدت مدينة نابلس وفق شهود عيان، عملية اقتحام وصفوها بـ"الكبيرة"، واعتقل خلالها الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين، فيما تزامن ذلك مع اقتحام مئات المستوطنين للمدينة لممارسة طقوس دينية في منطقة "قبر يوسف".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 4 جنود إسرائيليين، أصيبوا في وقت مبكر من صباح الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية خلال عملية اقتحام في نابلس.
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