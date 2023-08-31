بعدما دخلت دائرة العنف والحرب.. هدوء حذر في الأبيض السودانية

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ساد الهدوء الحذر مدينة "الأبيض" الواقعة بولاية كردفان، غرب وسط السودان بعدما وقعت في دائرة العنف والحرب.وأفادت العربية اليوم الخميس بأن حالة من الهدوء تهيمن على "الأبيض" بعد اشتباكات عنيفة صد خلالها الجيش محاولات قوات الدعم السريع الدخول إلى المدينة.كما لفتت إلى أن الجيش أكد سيطرته على المدينة بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو.وكانت أسواق المدينة الاستراتيجية، ومراكز الخدمات فيها، أُغلقت بالكامل خلال الساعات الماضية، وسط دوي الرصاص والقذائف.