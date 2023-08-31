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عربي-دولي
بعدما دخلت دائرة العنف والحرب.. هدوء حذر في الأبيض السودانية
Lebanon 24
31-08-2023
|
03:04
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ساد الهدوء الحذر مدينة "الأبيض" الواقعة بولاية كردفان، غرب وسط السودان بعدما وقعت في دائرة العنف والحرب.
وأفادت العربية اليوم الخميس بأن حالة من الهدوء تهيمن على "الأبيض" بعد اشتباكات عنيفة صد خلالها الجيش محاولات قوات الدعم السريع الدخول إلى المدينة.
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كما لفتت إلى أن الجيش أكد سيطرته على المدينة بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو.
وكانت أسواق المدينة الاستراتيجية، ومراكز الخدمات فيها، أُغلقت بالكامل خلال الساعات الماضية، وسط دوي الرصاص والقذائف.
وشهدت تلك المدينة التي تعد حاضرة ولاية شمال كردفان اشتباكات عنيفة، سُمعت خلالها أصوات الأسلحة الثقيلة والخفيفة في معظم أنحائها. (العربية)
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