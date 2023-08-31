انشغل صناع القرار في واشنطن والشرق الأوسط بالحديث عن إمكانية تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل مقابل إبرام اتفاق دفاعي رسمي مع الولايات المتحدة جزئيا. إن عدم حصول هذا الموضوع على الاهتمام الكافي هو سؤال بالغ الأهمية، على الأقل بالنسبة للرياض، فهل ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى تعريض الاتفاق الدبلوماسي السعودي الأخير مع إيران للخطر؟

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وبحسب مجلة "Foreign Policy" الأميركية، "هناك سبب قوي للاعتقاد بأن ذلك سيحدث. فعلاقة إيران بإسرائيل لا تتمثل بالعدائية فحسب، وإنما يخوض البلدان حرب ظل لعقود من الزمن، وقد تصاعدت على مدى السنوات السبع الماضية. إذا احتضنت المملكة العربية السعودية إسرائيل، فمن المرجح أن تلقي إيران باللوم على السعوديين. إن هذا الأمر سيشكل تحدياً لشرعية المملكة كزعيم للعالم الإسلامي، وعلى الأرجح سيهدد أمنها، إما بشكل مباشر، كما فعلت في أيلول 2019، عندما ضربت منشآت النفط السعودية بطائرات مسيّرة وصواريخ، أو بشكل غير مباشر من خلال وكلاء إقليميين، بما في ذلك الحوثيون في اليمن".

وتابعت المجلة، "بالنسبة لطهران، إن صداقة الرياض مع واشنطن شيء، أما الشراكة مع إسرائيل شيء آخر تمامًا، فهي الدولة التي لم تظهر أي تردد في استخدام القوة العسكرية لمواجهة الخطط والنفوذ الإيراني في المنطقة. كما أن إيران تشعر بالقلق إزاء هجوم استباقي من جانب إسرائيل ضد برنامجها النووي أكثر من الولايات المتحدة. لذا، إذا تعاونت المملكة العربية السعودية مع إسرائيل، فسوف تفترض إيران أن الرياض ستوفر منصة للجيش الإسرائيلي لشن هجوم سريع ضد إيران، حتى لو لم تكن لدى القيادة السعودية أي نية للقيام بذلك".

وأضافت المجلة، "عندما وافقت الإمارات العربية المتحدة والبحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أيلول 2020، كان كلاهما حريصين للغاية على عدم التطرق في حديثهما إلى التعاون العسكري مع تل أبيب، وذلك ليس لأن أبو ظبي والمنامة لا ترغبان في تحسين علاقاتهما العسكرية مع إسرائيل، وإنما لأنه أصبح واضحاً بالنسبة لهما أن تعزيز التعاون الأمني معها يمكن أن يستفز إيران. إذا اقتربت المملكة العربية السعودية، أو أي من دول الخليج العربية، أكثر مما ينبغي من إسرائيل، وزودتها، على سبيل المثال، بمعلومات استخباراتية ووصول عسكري حاسم، فمن المرجح أن تتعرض للهجوم من إيران. لكن حتى لو اتبعت السعودية مسار الإمارات والبحرين وقيدت تعاونها الأمني مع إسرائيل بعد التطبيع، فإن ذلك لن يمنع إيران من ادانتها سياسياً ودينياً".

وبحسب المجلة، "بسبب موقعها ودورها وسلطتها في العالم الإسلامي، فإن المخاطر التي تواجهها المملكة العربية السعودية أعلى بكثير من تلك التي تواجهها الإمارات أو البحرين أو أي دولة عربية إسلامية أخرى تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. فالملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحمل لقب "خادم الحرمين الشريفين"، كما وهو مسؤول ليس فقط عن حماية وصيانة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، بل عن التأكد من أن مصير القدس يتم التفاوض عليه بشكل عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتعتبر القدس، موطن المسجد الأقصى، ثالث أقدس المواقع الإسلامية، حجر الزاوية التاريخي في أي اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني وقضية تحمل أهمية دينية عميقة للمجتمع السعودي والمسلمين في كل أنحاء العالم".

وتابعت المجلة، "إذا تم النظر إلى المملكة العربية السعودية على أنها تتخلى عن الفلسطينيين وتتخلى عن القدس، فسوف تشن إيران حملة ضغط سياسي مكثفة ضد آل سعود. لذلك، عندما يصر المسؤولون السعوديون على أن التطبيع مع إسرائيل لن يحدث ما لم تكن هناك دولة فلسطينية أو على الأقل عملية فعالة لإنشاء دولة فلسطينية، فهم صادقون حقاً. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في كانون الثاني، إن التطبيع الحقيقي والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا من خلال منح الفلسطينيين الأمل، من خلال منحهم الكرامة". لا يستطيع السعوديون تحمل صفقة تطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين، والتي تقتصر على تعليق أو تجميد الضم الإسرائيلي للمستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، بل هم بحاجة إلى شيء أكثر أهمية لأن سمعتهم، وشرعيتهم، وسلطتهم، وحتى أمنهم، على المحك".

وأضافت المجلة، "لا يزال من الممكن أن تقبل القيادة السعودية، وتحديداً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشيء أقل من القضية الفلسطينية إذا تمكنت واشنطن من الوفاء بمطالب المملكة. ربما يعتقد القادة السعوديون أن إيران ستفعل ما تفعله دائمًا، وهو تحدي وتهديد المملكة العربية السعودية، ولكن مع وجود درع دفاعي أميركي لحمايتهم، فهذا أمر جيد بالنسبة لهم. وهذا هو السبب وراء إصرار المملكة العربية السعودية على الحصول على اتفاقية دفاع رسمية من واشنطن. وتعلم الرياض أن مثل هذه الخطوة التاريخية التي ستغير قواعد اللعبة ستؤدي إلى استياء سياسي وربما تهديدات أمنية من إيران، وهي تعلم أن التطبيع مع كل من إيران وإسرائيل قد لا يكون ممكناً، وعليها الاختيار بينهما".

وبحسب المجلة، "هذا أيضًا هو بالضبط سبب تردد الولايات المتحدة في الموافقة على الثمن الباهظ الذي تطالب به السعودية مقابل التطبيع مع إسرائيل. إذا انتقدت إيران المملكة العربية السعودية لقبولها التطبيع مع إسرائيل، فهل ستكون الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بخوض حرب ضد إيران لصالح المملكة العربية السعودية؟ وماذا لو تجنبت إيران العمل العسكري المباشر ضد المملكة العربية السعودية واستخدمت وكلاءها الإقليميين لمهاجمة المملكة، فكيف سترد واشنطن حينها؟ لا توجد إجابات سهلة على هذه الأسئلة. إن التعقيدات والتداعيات المترتبة على معاهدة التحالف بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة كثيرة، لكن من الأفضل للقادة في الرياض وواشنطن أن يأخذوا في الاعتبار رد فعل إيران على صفقة تطبيع سعودية إسرائيلية محتملة".