ستستخدمها للدفاع عن نفسها.. بايدن يقرّ مساعدة عسكرية لتايوان





الإخطار الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز" أبلّغ لجانا في الكونغرس بنية وزارة الخارجية تخصيص ما يصل إلى 80 مليون دولار من مبالغ التمويل العسكري الخارجي، لدعم تايوان.

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وجاء في الإخطار: "التمويل العسكري الخارجي سيستخدم لتعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن نفسها، من خلال قدرة دفاعية شاملة ومشتركة، وتعزيز الوعي بالمجال البحري والقدرة الأمنية البحرية".



وأبدت وزارة الدفاع التايوانية "امتنانها"، لكن قالت إنها "لن تعلق بشأن تفاصيل المساعدة"، منوهة بـ"مساعدة الولايات المتحدة لتعزيز القدرات القتالية للجزيرة، وفق السياسات والقوانين القائمة". أظهر إخطار تلقاه الكونغرس الأميركي، أن إدارة الرئيس جو بايدن أقرت "اعتمادا عسكريا" لتايوان، وفق برنامج التمويل العسكري الخارجي المخصص عادة للدول ذات السيادة.الإخطار الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز" أبلّغ لجانا في الكونغرس بنية وزارة الخارجية تخصيص ما يصل إلى 80 مليون دولار من مبالغ التمويل العسكري الخارجي، لدعم تايوان.وجاء في الإخطار: "التمويل العسكري الخارجي سيستخدم لتعزيز قدرات تايوان في الدفاع عن نفسها، من خلال قدرة دفاعية شاملة ومشتركة، وتعزيز الوعي بالمجال البحري والقدرة الأمنية البحرية".وأبدت وزارة الدفاع التايوانية "امتنانها"، لكن قالت إنها "لن تعلق بشأن تفاصيل المساعدة"، منوهة بـ"مساعدة الولايات المتحدة لتعزيز القدرات القتالية للجزيرة، وفق السياسات والقوانين القائمة".

من جهته، أكد مسؤول بالخارجية الأميركية الإخطار المرسل للكونغرس، قائلا إن قرار إمداد تايوان بمساعدة عبر برنامج التمويل العسكري الخارجي، "لا يعكس أي تغيير في السياسة الأميركية".



وترى الصين أن الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتحذر من مغبة أي شكل من أشكال "المعاملات الرسمية" بين واشنطن وتايبه. وترفض تايوان مطالبات السيادة الصينية، وتقول إن "الشعب التايواني وحده هو الذي يقرر مستقبله". (الحرة)