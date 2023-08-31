استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس.. وهذا ما قاله في رسالته الأخيرة

استقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس من منصبه الخميس، قبل تعديل وزاري متوقع من رئيس الوزراء ريشي سوناك.



وقال في رسالة الاستقالة التي قدمها والاس: عزيزي رئيس الوزراء، شهد الشهر الماضي مرور عامي الرابع كوزير للدولة لشؤون الدفاع، لقد كان لي شرف خدمتكم وأسلافكم في مهمة حماية هذا البلد العظيم والحفاظ على سلامة مواطنيه. لقد تمكنت معالي الوزير وفي وزارة الدفاع، من المساهمة في استجابة الحكومة لمجموعة من التهديدات والحوادث. من واناكري، والهجمات الإرهابية عام 2017، وحالات التسمم في سالزبري، وأفغانستان، والسودان، وأوكرانيا، كان شرفا لي أن أخدم جنبا إلى جنب مع الرجال والنساء في قواتنا المسلحة وأجهزة المخابرات الذين يضحون كثيرا من أجل أمننا".

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وشغل والاس منصب وزير الدفاع في عهد ثلاثة رؤساء وزراء، ولعب دورا بارزا باسم المملكة المتحدة في حرب أوكرانيا.



ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا في أيلول. (سكاي نيوز)