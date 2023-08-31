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عربي-دولي

تعليق أوروبي على انقلاب الغابون.. وبوريل يتحدث عن "شرارة الانتخابات"

Lebanon 24
31-08-2023 | 04:05
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شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر، قائلا إنّ العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد فوز الرئيس المخلوع علي بونغو في انتخابات شابتها مخالفات.
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وقال بوريل من طليطلة الإسبانية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27: "الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات".

وأضاف أن تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمثابة "انقلاب مؤسساتي" مدني.
وأعلن عسكريون متمردون على شاشة التلفزيون الرسمي الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغويما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسا للبلاد.
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