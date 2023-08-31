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عربي-دولي
طهران تحذر تل أبيب: أي اعتداء سيُقابل برد مدمّر
Lebanon 24
31-08-2023
|
04:46
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أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ان إسرائيل تعرف أن تهديدها بضرب مواقع إيران النووية فارغ ويفوق قدراتها، مؤكدا أن أي اعتداء من هذا القبيل سيقابل برد مدمّر.
وشدد إسلامي في تصريح لقناة "الجزيرة" على أنه "لا يمكن حذف برنامجنا النووي باستهدافه عسكريا أو بعقوبات"، محذرا من أن " استهداف منشآتنا النووية عسكريا غير مجد وسيقابل برد حاسم ومدمر".
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ولفت إلى أن "التراجع عن خفض الالتزام بالاتفاق النووي يتطلب رفع العقوبات كافة"، مبينا أن "التزام الأطراف وأمريكا بالاتفاق النووي سيقابل بالتزام إيراني".
وأفاد إسلامي بأن "عام 2023 قد يشهد نهاية الضجيج السياسي بشأن برنامجنا النووي"، مشيرا إلى أن "حوارنا مع الوكالة مستمر وتم مؤخرا إغلاق ملف ذرات اليورانيوم عالية التخصيب".
وأضاف: "تركيب مزيد من كاميرات الرقابة مرهون بالتزام بقية الأطراف بالاتفاق النووي"، مؤكدا "أننا مستعدون لتعاون بناء مع جيراننا العرب بالمجال النووي".(روسيا اليوم)
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