ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ صحيفة "Junge Welt" ألمانية قالت إنّ أوكرانيا لن تكون قادرة على "القتال لفترة طويلة" على غرار إسرائيل، لأنها لا تتمتع بالتفوق العسكري على خصومها.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأوكرانية لا تفكر في إمكانية التوصل إلى اتفاقيات سلام في المستقبل القريب، كما يتضح من تصريحات زيلينسكي احتمال "حرب أبدية"، على غرار إسرائيل.

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وأضافت: "يبدو أن الولايات المتحدة تفكر في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، تماما مثل إسرائيل: أسلحة وأموال ودعم سياسي، ولكن ليس عضوية الناتو".

ووفقا للصحيفة، فإن هذا أمر مفهوم، لأن عضوية أوكرانيا في التحالف ستلزم الولايات المتحدة بإرسال جنودها إلى المعركة.



وسألت الصحيفة: "ماذا إذن: أوكرانيا هي إسرائيل الجديدة؟ لا، هناك فارق: إسرائيل تتفوق عسكريا عدة مرات على جيرانها العرب، ولا يمكنك قول الشيء نفسه عن أوكرانيا".

وختمت الصحيفة قائلة: "لدى المرء انطباع بأن زيلينسكي معجب بالحالة المأسوية التي تعيشها بلاده، ودعا تجار الأسلحة الغربيين إلى جعل أوكرانيا متجرهم". (سبوتنيك)