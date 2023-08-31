تحذير... العالم معرض لموجة خطيرة من "كورونا"

Advertisement

ذكر موقع "الحرة"، أنّ العديد من العلماء وخبراء الصحة حذّروا من أن العالم معرض لموجة خطيرة من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد زيادة الحالات الناجمة عن الإصابة بمتحورات "أوميكرون" الجديدة خلال فصل الصيف الذي شارف على الانقضاء، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.فمع عودة الموظفين والعمال من إجازاتهم السنوية، وبدء السنة الدراسية الجديدة، تستعد الحكومات وصانعو اللقاحات لإطلاق حملات جديدة من التطيعم باللقاحات المعززة، لمواجهة المتحورات الأكثر انتشارًا، لدعم مناعة الفئات الأكثر ضعفا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة.وأوضح خبراء أن مرض كوفيد-19 "لا يمكن علاجه باعتباره فيروسا موسميا مثل الإنفلونزا"، في حين حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من أن المتحور الفرعي الجديد "BA.2.86"، قد يكون "أكثر قدرة على التسبب في العدوى لدى الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بكوفيد، أو تم تطعيمهم ضده"، وحثت الضعفاء على ارتداء الأقنعة في أماكن عامة.وأكدت عالمة الفيروسات في جامعة ساسكاتشوان في كندا أنجيلا راسموسن، أن "كل الرهانات ستنتهي" إذا ظهر متغيّر أكثر قابلية للانتقال من أوميكرون، وهي السلالة السائدة منذ ما يقرب من عامين.وأضافت: "سنبدأ في رؤية حالات متزايدة، وليس بالضرورة أن يحدث ذلك في فصل الشتاء فقط، حيث الظروف جيدة جدًا لانتقال العدوى".وبلغت إصابات كوفيد في الشتاء الماضي ذروتها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، خاصة عند اقتراب أعياد الميلاد، وذلك قبل أن تنخفض في فصلي الربيع والصيف.لكن الخبراء يحذرون من أنه "من السابق لأوانه" توقع أن يتبع المرض نمط التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.وقال أستاذ الأوبئة والأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي آدم كوتشارسكي، إنه كان هناك نمط "مستقر بشكل مدهش" في العام الماضي، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يستمر هذا النمط.وفي حين تحوّل اهتمام السياسيين نحو التعافي الاقتصادي من الوباء، لا يزال العديد من العلماء يعتقدون أن هناك فرصة كبيرة لظهور "متغير قوي بما يكفي لخداع المناعة الحالية للكثير من الناس".وفي هذا الصدد، قال مدير معهد سكريبس للأبحاث في سان دييغو إريك توبول، إنه "ليس من الواضح مدى قابلية انتقال المتحور BA.2.86"، لافتا إلى أن صانعي اللقاحات "لم يوضحوا حتى الآن ما إذا كانت جرعاتهم المعدلة يمكن أن تواجه سلالة من المتحورات".وقبل ظهور أحدث المتغيرات الفرعية مثل "BA.2.86" و"EG.5.1" و"FL.1.5"، استطلع توبول آراء 10 خبراء، بشأن احتمال وقوع "حدث شبيه بأوميكرون، حيث يظهر متحور آخر يخضع فيه الفيروس لتطور شديد السرعة".وقدّر الخبراء متوسط احتمال حدوث مثل هذا الحدث بحلول عام 2025، بنسبة 10 إلى 20 في المائة، بينما رفع أحدهم النسبة إلى 38 في المائة.واعتبر توبول أن ذلك يؤكد وجود "خطر كبير جدًا، لا يمكن إدارة الظهر له". (الحرة)