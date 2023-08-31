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بعد استقالة بن والاس... رئيس الوزراء البريطاني يعين غراند شابس وزيرا للدفاع

Lebanon 24
31-08-2023 | 05:20
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عن تعيين وزير أمن الطاقة والحياد المناخي غرانت شابس، وزيرا للدفاع خلفا لبن والاس الذي قدم استقالته في وقت سابق اليوم.

رئيس الوزراء البريطاني يعين غراند شابس وزيرا للدفاع خلفا لبن والاس"تلغراف": واشنطن ترفض تعيين بن والاس أمينا عاما للناتو بسبب دعمه المفرط لأوكرانيا
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استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس.
ترأس شابس في وقت سابق لعدة أيام وزارة الداخلية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وقبل ذلك، عمل لمدة ثلاث سنوات وزيرا للنقل في حكومة بوريس جونسون.

وفي عام 2015، شغل منصب نائب رئيس إدارة التنمية الدولية، التي اندمجت لاحقا مع وزارة الخارجية البريطانية.

ووجه شابس انتقادات متكررة للعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، متهما موسكو باستخدام الطاقة كسلاح وسط ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة في بريطانيا.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، قدم صباح اليوم خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وصرح بن ولاس في يوليو الماضي أنه يعتزم التنحي عن منصبه في الخريف في إطار التعديل الوزاري المخطط له. (RT)
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