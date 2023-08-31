مقطع فيديو ينتشر لقائد "فاغنر" يُثير الجدل: "أنا في افريقيا"

نشر تسجيل مصوَّر لبريغوجين قبل مقتله تحدَّث فيه عن أمنه
ظهر تسجيل جديد يُنسب إلى مؤسس مجموعة #فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين وهو موجود على ما يبدو في #أفريقيا قبل أيام من مقتله، يتناول التكهنات بشأن سلامته والتهديدات المحتمَلة لأمنه.
(1)pic.twitter.com/zhHKRramRL
— عربي بوست (@arabic_post) August 31, 2023
نشر تسجيل مصوَّر لبريغوجين قبل مقتله تحدَّث فيه عن أمنه
ظهر تسجيل جديد يُنسب إلى مؤسس مجموعة #فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين وهو موجود على ما يبدو في #أفريقيا قبل أيام من مقتله، يتناول التكهنات بشأن سلامته والتهديدات المحتمَلة لأمنه.
(1)pic.twitter.com/zhHKRramRL