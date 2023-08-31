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عربي-دولي

مقطع فيديو ينتشر لقائد "فاغنر" يُثير الجدل: "أنا في افريقيا"

Lebanon 24
31-08-2023 | 06:41
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ظهر تسجيل جديد ينسب إلى مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين وهو يتواجد على ما يبدو في إفريقيا قبل أيام من مقتله يتناول التكهنات بشأن سلامته والتهديدات المحتملة لأمنه.

وقال بريغوجين في التسجيل المصور القصير الذي نشرته قناة "جريزون" المرتبطة بمجموعة فاغنر على تطبيق تيليغرام: "بالنسبة لمن يناقشون إذا كنت على قيد الحياة أم لا وكيف حالي، الآن عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من اب 2023، أنا في إفريقيا".

وأضاف ملوحا بيده "بالنسبة للأشخاص الذين يحبون مناقشة القضاء علي أو على حياتي الخاصة، أو مقدار ما أكسبه أو أي شيء آخر، كل شيء على ما يرام".

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من موقع أو تاريخ التسجيل الذي صور في سيارة تتحرك.

وطابقت ملابس بريغوجين المموهة وقبعته، وكذلك الساعة في يده اليمنى، ما ظهر عليه في فيديو نشر في 21 اب وزعم أيضا أنه صور في إفريقيا.

وتشير عبارة "عطلة نهاية الأسبوع" إلى أن التسجيل المصور الأحدث لا بد أنه صور في 19 أو 20 اب قبل ثلاثة أيام أو أربعة فقط من مقتله في حادث تحطم طائرة شمال موسكو في 23 اب.

وتعكس التصريحات في الفيديو إدراك بريغوجين للمخاطر التي تهدد حياته. (سكاي نيوز)
 
 
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مقطع فيديو ينتشر لقائد "فاغنر" يُثير الجدل: "أنا في افريقيا"
 

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