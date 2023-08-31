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إقتصاد
كم بلغ فائض الميزان التجاري السعوديّ؟
Lebanon 24
31-08-2023
|
07:06
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حقق الميزان التجاري السعودي فائضاً في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 113 مليار ريال، ما يعادل 30.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 55 بالمئة عن الربع الثاني من العام الماضي، و6.6 بالمئة عن الربع الأول 2023، بحسب بيانات رسمية. (سكاي نيوز)
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