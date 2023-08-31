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عربي-دولي

الكشف عن موعد اللقاء المرتقب بين بوتين وإردوغان

Lebanon 24
31-08-2023 | 07:08
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أفاد مصدران تركيان لرويترز، بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين "في منتجع سوتشي الروسي، في الرابع من أيلول لمناقشة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود".

وأضاف أحد المصدرين، أن الرئيسين سيناقشان أيضا "تبعات الحرب في أوكرانيا"، إضافة إلى "اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود".
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وكان الكرملين قد أعلن عن اجتماع الرئيسين، الأربعاء، دون أن يحدد موعدا لهذا اللقاء.

وانتهى في تموز العمل باتفاق حبوب البحر الأسود، الذي توسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرامه عام 2022، بعد انسحاب روسيا منه. وتسعى أنقرة منذ ذلك الحين لإقناع موسكو بالعودة للاتفاق.

وسمحت هذه الآلية بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب، عن طريق موانئ أوكرانيا الجنوبية على البحر الأسود.
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