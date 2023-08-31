وقعت داخل مبان سكنيّة... 4 إنفجارات هزّت مدناً مختلفة في السويد

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أعلنت الشرطة السويدية عن استدعاء خبراء المتفجرات، بعدما هزت أربعة انفجارات مدنا مختلفة في البلاد، حيث تكافح السويد لكبح نشاط العصابات.وتلقت الشرطة في غوتنبرغ تقارير عن انفجارين في عنوانين منفصلين بفارق 10 دقائق فقط.وأكدت أنه "تم تطويق كلا الموقعين وما زالت التحقيقات الفنية جارية"، كما تم استدعاء فرقة القنابل الوطنية إلى مكان الحادث.وبعد ساعة، تم الإبلاغ عن انفجارين آخرين بفارق دقائق في نورسبورغ، إحدى ضواحي جنوب ستوكهولم، وفي نيكوبينغ، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة. وفي كلتا الحالتين، أكدت الشرطة إنه لم يصب أحد بأذى.ووقعت الانفجارات الأربعة في مبان سكنية.وتكافح السويد لكبح موجة من حوادث إطلاق النار والتفجيرات في السنوات الأخيرة مع قيام العصابات بتصفية حسابات تغذيها تجارة المخدرات.لكن شرطة غوتنبرغ قالت لوكالة "فرانس برس" إنه من السابق لأوانه التكهن بدوافع الانفجارين في المدينة. (روسيا اليوم)