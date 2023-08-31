الاتحاد الأوروبي: نرفض الاستيلاء بالقوة على السلطة في الغابون

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أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل رفض "الاستيلاء على السلطة بالقوة في الغابون"، مشدداً على أن "الحلول يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية".وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ضباط كبار في جيش الغابون، تعيين قائد الحرس الرئاسي السابق الجنرال بريس أوليجي نجيما، قائداً لمرحلة انتقالية، بعد ساعات من الإطاحة بالرئيس علي بونغو ووضعه تحت الإقامة الإجبارية، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.وأعلنت لجنة الانتخابات، في الدولة الواقعة بوسط إفريقيا، فوز بونغو بولاية ثالثة، في انتخابات أحاط بها الكثير من الجدل.