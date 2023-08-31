بصواريخ "مصاص الدماء"... أوكرانيا تصطاد المسيّرات الروسية

بدأت القوات الأوكرانية في استخدام نظام الصواريخ الأميركي المعروف باسم "مصاص الدماء" (Vampire)، لتدمير الطائرات الروسية بدون طيار، وفقا لما ذكر مكتب الاستحواذ والاستدامة التابع لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، لوكالة بلومبيرغ الأميركية.

Advertisement



وأوضح المكتب، وهو مشتري السلاح لحساب وزارة الدفاع الأميركية، أن تلك المنظومة التي تنتجها شركة "L3Harris Technologies Inc"، يتم "نقلها عبر شاحنات إلى داخل الأراضي الأوكرانية".



وقد وصلت 4 من الأنظمة الـ14 الأولى التي تم التعاقد عليها في يناير الماضي، بموجب صفقة بقيمة 40 مليون دولار، إلى أوكرانيا، في منتصف السنة، على أن يجري توصيل البقية بحلول نهاية العام الجاري.



ورفض البنتاغون تقديم تفاصيل أكثر بشأن توقيت تسليم المزيد من الأسلحة، و فق "بلومبيرغ".



ويتسابق حلفاء كييف لتزويدها بقدرات دفاعية، للتصدي للطائرات بدون طيار التي تستخدمها القوات الروسية الغازية في هجماتها، بما في ذلك طائرة "شاهد 136" إيرانية الصنع.



وتتكون منظومة "فامبير" من قاذفات يمكن تركيبها على المركبات التي توفرها الحكومة الأميركية، حيث يجري إطلاق صواريخ دقيقة في إصابة أهدافها، ومجهزة بصمامات مصممة للانفجار بالقرب من الطائرات المسيرة.



وفي نيسان، قال البنتاغون إنه تعاقد على شراء 10 أنظمة متنقلة مضادة للطائرات بدون طيار موجهة بالليزر، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن تلك المنظومات الدفاعية.



وعلى عكس الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، والتي تأتي من المخزونات الحالية، فإن صفقة صواريخ "فامبير" يجري صناعتها بشكل مباشر في إطار المبادرة الأمنية لمساعدة كييف على حماية أجواء البلاد من الطائرات المسيرة المعادية. (الحرة)