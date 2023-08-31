في 3 سنوات... هذه أبرز الإنقلابات التي شهدتها بلدان افريقيا

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وفيما أدانت الدول الغربية تقويض السلطات الشرعية والديمقراطيات عامة، طمأنت واشنطن الجميع. فقد أكدت ألا خوف في الوقت الحالي من توسع نار الانقلابات. ورأى منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أنه "من السابق لأوانه التحدث عن وجود تأثير أحجار الدومينو"، على الرغم من وصفه خطوات قادة الجيش في الغابون بالخطيرة والمتهورة.



كما أكد أن الإدارة الأميركية تركز على تعزيز الديمقراطية في القارة الإفريقية وجميع أنحاء العالم، لاعتقادها بأنها أفضل نوع من الحكم لتعزيز السلام والرخاء للشعوب".



بدورها، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكواس" بعودة النظام الدستوري، منددة باستخدام القوة.



7 انقلابات عسكرية ذكرت "العربية"، أنّه أمام مشهد الانقلابات التي هزت القارة الإفريقية مؤخراً، أحدثها ما جرى أمس في الغابون، تخوف العديد من المراقبين من أن تمتد شرارة تلك الانقلابات العسكرية، حاصدة المزيد من البلدان.وفيما أدانت الدول الغربية تقويض السلطات الشرعية والديمقراطيات عامة، طمأنت واشنطن الجميع. فقد أكدت ألا خوف في الوقت الحالي من توسع نار الانقلابات. ورأى منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أنه "من السابق لأوانه التحدث عن وجود تأثير أحجار الدومينو"، على الرغم من وصفه خطوات قادة الجيش في الغابون بالخطيرة والمتهورة.كما أكد أن الإدارة الأميركية تركز على تعزيز الديمقراطية في القارة الإفريقية وجميع أنحاء العالم، لاعتقادها بأنها أفضل نوع من الحكم لتعزيز السلام والرخاء للشعوب".بدورها، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكواس" بعودة النظام الدستوري، منددة باستخدام القوة.

منذ اب 2020، شهدت إفريقيا سبعة انقلابات عسكرية، قبل الانقلاب الأخير الذي بدأ أمس الأربعاء في الغابون.



عسكر النيجر وبازوم

أعلن العسكر في النيجر يوم 26 تمو 2023، الإطاحة بالرئيس محمد بازوم. وأصبح الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في البلاد.





انقلابان خلال 8 أشهر

أما بوركيا فاسو فقد شهدت انقلابين خلال أشهر. ففي 24 كانون الثاني 2022، أطاح الجيش الرئيس روش مارك كريستيان كابوري من السلطة، وتم تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا رئيسا في فبراير.



وفي 30 أيلول، أقال الجيش داميبا وعيّن الكابتن إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في تموز 2024.



أما في غينيا، فتمت الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، في 5 أيلول 2021. وفي 1 تشرين الاول، نُصّب الكولونيل مامادي دومبويا رئيسا، ليتعهّد العسكريون لاحقا بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية عام 2024.



في مالي.. انقلابان أيضا

كذلك شهدت مالي انقلابين خلال أشهر قليلة. ففي 18 آب 2020، أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم تشكيل حكومة انتقالية في تشرين الأول.

لكن في 24 أيار 2021، اعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء، وتم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا في حزيران.



وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى مدنيين بعد الانتخابات المقررة في شباط 2024.



أما في السودان، وإن اختلف التوصيف بين بعض السودانيين، فإن معظم الدول الغربية اعتبرت الإجراءات الاستثناية التي اتخذتها القوات المسلحة في 25 تشرين الاول 2021، وحل الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك، انقلابا على المسار الديمقراطي.



وبكل الأحوال لا يزال السودان يعاني من أزمة مستعصية، انزلقت في منتصف أبريل الماضي إلى قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع. (العربية)