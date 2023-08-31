Advertisement

عربي-دولي

"الخارجية" الفرنسية تؤكد: قادة انقلاب النيجر "ليست لديهم سلطة" طرد سفيرنا

Lebanon 24
31-08-2023 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1102788-638290944563712349.jpg
Doc-P-1102788-638290944563712349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن من يقفون وراء انقلاب النيجر "ليست لديهم سلطة مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة".

وأضافت الوزارة: "نقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية".

وقال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، الشهر الماضي، إن السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
Advertisement

وأمر المجلس العسكري، الجمعة، السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها "تتعارض مع مصالح النيجر".

وذكر المجلس في بيان بتاريخ 29 آب أن تأشيرات السفير وعائلته ألغيت، وأكد مسؤول الإعلام بالمجلس العسكري صحة البيان.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:12 | 2023-08-31
10:06 | 2023-08-31
10:00 | 2023-08-31
09:24 | 2023-08-31
09:01 | 2023-08-31
09:00 | 2023-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24