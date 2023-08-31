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عربي-دولي

زيارة الرئيس أردوغان إلى روسيا... مؤكدة؟

Lebanon 24
31-08-2023 | 10:06
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صرحت إدارة الرئيس التركي رجب أردوغان، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الزيارة إلى روسيا المزمع إجراؤها، في 4 أيلول المقبل، لم يتم تأكيدها بشكل نهائي".
 
في وقت سابق، من يوم الاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، في حديث عن الاجتماع بين بوتين وأردوغان، إن "الاجتماع سيعقد قريبا، وهناك اتفاقيات بشأن الإعلان عن التواريخ، يلتزم بها الكرملين".
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وأفاد مصدر في الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك"، بأن "زيارة أردوغان لروسيا، ستتم قبل قمة "مجموعة الـ20" في الهند"، إذ أكّد الممثل الرسمي للحزب الحاكم، عمر سيليك، أن "أردوغان سيقوم بزيارة إلى سوتشي، في المستقبل القريب"، وذكرت قناة التلفزيون التركية "هابرت أوشرك"، يوم الثلاثاء الماضي، أن "محادثات القادة ستجري في مدينة سوتشي الروسية، يوم 4 أيلول المقبل".
 
وأوضحت الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك"، أنه "من المتوقع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى روسيا، لكننا لم نعلن عن التاريخ للصحافة، ولم نقم بأي تعليقات على هذا، ولا نعرف من أين حصلت وسائل الإعلام على هذه المعلومات، إذ أن أحد التواريخ المخطط لها هو 4 ايلول، ولكن نظرا لحقيقة أن التاريخ لم يتم تأكيده نهائيا، فإننا لم نعلن عنه، فهذا الموعد من الممكن أن يكون أو لايكون". (سبوتنيك)
 
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