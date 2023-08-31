دفن الرجل الثاني في "فاغنر"... 20 شخصاً فقط حضروا جنازته

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دفن المساعد الأبرز لقائد مجموعة "فاغنر" المسلّحة دميتري أوتكين، الذي قُتل في تحطّم طائرة مع يفغيني بريغوجين، الأسبوع الماضي، في مقبرة عسكرية في الضاحية الشمالية لموسكو، اليوم الخميس، خلال مراسم شارك فيها مقرّبون منه.وانتشر عدد كبير من العناصر الأمنيين حول مقبرة ميتيشتشي العسكرية على بعد نحو 20 كيلومترًا من وسط العاصمة الروسية، حسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس في المكان.كما جرت مراسم جنازة دميتري أوتكين، الذي كان قائد عمليات فاغنر وعنصرا سابقا في القوات الخاصة للاستخبارات العسكرية الروسية قبل مصرعه عن 53 عامًا، في كنيسة القديس سيرجيوس، بحضور نحو عشرين شخصًا من المقرّبين منه. (العربية)