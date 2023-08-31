إفتتاح مبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي في هذا التاريخ

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أعلنت مجموعة "مطارات أبوظبي"، عن افتتاح مبنى جديد للمسافرين في تشرين الثاني المقبل، بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر سنويا، وذلك بهدف دعم قطاعي السياحة والتجارة.ورأت أنّ افتتاح المبنى يشكّل "إنجازا مميزا يسهم في تعزيز قدرات منظومة الطيران في الإمارة، ومكانتها المتنامية كوجهة مفضلة للمسافرين، بالإضافة إلى توطيد مركزها العالمي للتجارة والأعمال".من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "مطارات أبوظبي" الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان ان المبنى الجديد سيؤدي "دورا محوريا في نمو الإمارة من خلال تشجيع السياحة والتجارة بوصفه معلما للتطور والرقي". (سكاي نيوز)