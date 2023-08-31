فيديو يُظهر أكبر هجوم أوكراني بطائرة من دون طيار على روسيا

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أظهر مقطع فيديو التقط بكاميرات مراقبة هجومًا بطائرة من دون طيار على منطقة بريانسك داخل الأراضي الروسي، وهي واحدة من ست مناطق تعرضت للقصف في أكبر هجوم بطائرة من دون طيار على الأراضي الروسية منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط الماضي.ولم يبلغ المسؤولون الروس عن وقوع أي إصابات، وقالوا إنّهم أحبطوا كافة الضربات وتصدوا لها كلها تقريبًا. (سي ان ان)