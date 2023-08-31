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عربي-دولي

بعدما قتلته رصاصة ليلة زفافه.. فيديو مؤثر لخطيبة العريس قبل المأساة

Lebanon 24
31-08-2023 | 11:38
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ما زالت قضية مقتل العريس الأردني حمزة الفناطسة عن طريق رصاصة خرجت عن طريق الخطأ في محافظة معان جنوبي الأردن، تتصدر الرأي العام الأردني، وأبرز تطوراتها فيديو نشرته عروسه سمر عبر صفحتها على "إنستغرام" توثق فيه لحظة إخراج أثاث منزلها الجديد من منزل ذويها. 


ونشرت العروس المكلومة فيديو توثق لحظة إخراج أهلها للأثاث الذي جهزته خلال فترة الخطوبة لنقله إلى منزلها الجديد الذي كان من المفترض أن تسكنه مع خطيبها الراحل حمزة، إلا أن رصاصة الفرح المزعومة سكنت في قلبه قبل أن يسكن بيته. وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو هذا.
 
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وأوقف مدعي عام معان، يوم الأربعاء، مطلق العيارات النارية التي أودت بحياة عريس معان خلال حفل زفافه، عندما أصيب برصاصة نافذة أودت بحياته.

كما وجه المدعي العام تهمتي القتل القصد وإطلاق أعيرة نارية دون داع، مقررا توقيف مطلق العيارات النارية 15 يوما قابلة للتجديد.

وأنهت اللجنة الطبية الشرعية في مركز الطب الشرعي إقليم الجنوب من تشريح جثة الشاب حمزة، حيث تبين إصابة الجثة بمقذوف ناري واحد نافذ اخترق القلب والرئتين.

وتبين أن سبب الوفاة هو الصدمة الدموية الناتجة عن اختراق المقذوف الناري الذي أصاب المتوفى إصابة من الأعلى مخترقا الكتف وجدار تجويف الصدر من اليمين وأثناء مساره أدى إلى تهتك القلب والرئتين.
 


وكان العريس المتوفى أصيب بالمقذوف الناري خلال حفل زفافه الذي أقيم له، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل حناء للعريس المتوفى مبتهجا في الحفل وسط عائلته وأهله وأصدقائه. (العربية) 
المصدر: العربية

عربي-دولي

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