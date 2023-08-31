بعدما قتلته رصاصة ليلة زفافه.. فيديو مؤثر لخطيبة العريس قبل المأساة

الإستعدادات الأخيرة لحفل زفاف الشاب حمزة الفناطسة 💔#عريس_معان pic.twitter.com/swAQ6mnm82
— محمد أبو الهيجاء (@abuameerdotnet) August 30, 2023
الإستعدادات الأخيرة لحفل زفاف الشاب حمزة الفناطسة 💔#عريس_معان pic.twitter.com/swAQ6mnm82
#حمزه_الفناطسه يا عريس الزين، يا أجمل الطلات وأحلها، اغتالتك رصاصة فرح واهمة، والدتك لازالت يداها لم ترتاح من خلط (فال) زفافك، لا شك أنها كانت تحلم بأن تصبح جدة وتنتظرك مع أطفالك لتزوروها صباح كل جمعة قبل التوجه لآداء صلاة..
أي رحيل هذا يا حمزة… رحمك الله يا عريس الأردن pic.twitter.com/JAQXpnQOMu
— Emad Adaileh | عماد العضايلة (@adaileh_emad) August 31, 2023
#حمزه_الفناطسه يا عريس الزين، يا أجمل الطلات وأحلها، اغتالتك رصاصة فرح واهمة، والدتك لازالت يداها لم ترتاح من خلط (فال) زفافك، لا شك أنها كانت تحلم بأن تصبح جدة وتنتظرك مع أطفالك لتزوروها صباح كل جمعة قبل التوجه لآداء صلاة..
أي رحيل هذا يا حمزة… رحمك الله يا عريس الأردن pic.twitter.com/JAQXpnQOMu