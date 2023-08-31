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زلزال ضرب جزيرة إندونيسية.. هل من خطر تسونامي؟

Lebanon 24
31-08-2023 | 11:53
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ضرب زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر جزيرة نوسا تنغارا الشرقية في إندونيسيا اليوم، دون الإعلان عن وجود خطر من وقوع تسونامي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن "مركز الزلزال كان جنوب نوستا تنغارا الشرقية، وعلى عمق نحو 55 كيلومتراً”.
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ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. (سانا) 
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