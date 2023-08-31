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ترامب يدفع ببراءته في قضية التدخل بانتخابات ولاية جورجيا

Lebanon 24
31-08-2023 | 12:30
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دفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الخميس، ببراءته من التهم الجنائية المتعلقة بقضية التدخل في انتخابات 2020 في جورجيا وتنازل عن حقه في المثول أمام محاكمته الأسبوع المقبل.

ومن المقرر توجيه الاتهام لترامب بشأن 13 تهمة جنائية في 6 ايلول. وسيتم استدعاء المتهمين الـ18 الآخرين في قضية الانتخابات في نفس اليوم، على أن تبدأ العملية في الساعة 10 صباحا (بالتوقيت المحلي).
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وكان من المقرر أن يتم استدعاء ترامب شخصيا، فيما يسمح قانون جورجيا للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصيا وتقديم التماس رسمي من خلال إيداعات المحكمة.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه ليس مهددا بالسجن، على الرغم من أنه الآن متهم في 4 قضايا جنائية.

وقال ردا على سؤال حول تهديده بالسجن في مقابلة مع المذيع غلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق. كل حالة من هذه الحالات هي عملية خداع".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه يلاحق قضائيا من قبل "أشخاص سيئين ومرضى".

وأشار أيضا إلى أن عدد مؤيديه أصبح الآن "أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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